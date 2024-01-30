Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експрем’єр Фінляндії Стубб випереджає конкурентів на посаду президента – опитування

Ольга Кириленко, "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 17:55
Експрем’єр Фінляндії Стубб випереджає конкурентів на посаду президента – опитування
фото: Getty Images

У другому турі виборів президента Фінляндії 11 лютого більшість громадян Фінляндії, або 57% готові будуть віддати голоси за колишнього міністра закордонних справ і голову уряду Александра Стубба.

Джерело: опитування на замовлення газети Helsingin Sanomat, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опитуванням, за Стубба у другому турі президентських виборів віддали б свої голоси 57% фінів, які визначились із вибором. Його конкурент, ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто, здобув би 43%.

Реклама:

У першому турі Стубб, кандидат від "Коаліційної партії", теж посів перше місце з 27,2% голосів, Хаавісто – друге з 25,8%.

Стубб користується більшою популярністю серед чоловіків, людей старшого віку та керівників, високопосадовців і менеджерів. Його також підтримала більшість виборців спікера парламенту Фінляндії Юсі Халла-ахо, який посів третє місце в першому турі виборів президента.

Опитування Helsingin Sanomat також дозволяє розраховувати на високу явку в другому турі 11 лютого: 77% опитаних заявили, що точно проголосують, ще 13% сказали, що "найімовірніше" це зроблять.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів на виборах також обіцяли зберігати жорстке ставлення до Росії.

Детальніше читайте у статтіВибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії

Теми: Фінляндіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Фінляндія
Кандидати у президенти Фінляндії посперечались, чи відповідатимуть на дзвінок Путіна
У Фінляндії порахували голоси на виборах: буде другий тур
У ЄС вірять, що 1 лютого Орбан не ветуватиме допомогу Україні, бо отримали "сигнал"
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: