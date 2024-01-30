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Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос

Ольга Кириленко, "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 17:55
Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос
фото: Getty Images

Во втором туре выборов президента Финляндии 11 февраля большинство граждан Финляндии, или 57% готовы будут отдать голоса за бывшего министра иностранных дел и главу правительства Александра Стубба.

Источник: опрос по заказу газеты Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно опросу, за Стубба во втором туре президентских выборов отдали бы свои голоса 57% финнов, которые определились с выбором. Его конкурент, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, получил бы 43%.

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В первом туре Стубб, кандидат от "Коалиционной партии", тоже занял первое место с 27,2% голосов, Хаависто – второе с 25,8%.

Стубб пользуется большей популярностью среди мужчин, людей старшего возраста и руководителей, чиновников и менеджеров. Его также поддержало большинство избирателей спикера парламента Финляндии Юси Халла-ахо, который занял третье место в первом туре выборов президента.

Опрос Helsingin Sanomat также позволяет рассчитывать на высокую явку во втором туре 11 февраля: 77% опрошенных заявили, что точно проголосуют, еще 13% сказали, что "скорее всего" это сделают.

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Напомним: Александр Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещали сохранять жесткое отношение к России.

Подробнее читайте в статье: Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии

Темы: Финляндиявиборы
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