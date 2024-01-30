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Повітряні сили повідомляли про БпЛА у напрямку Дніпра

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 19:03
Повітряні сили повідомляли про БпЛА у напрямку Дніпра
Ілюстративне фото - Getty Images

Росіяни увечері 30 січня повідомляли, що росіяни запускали ударні БпЛА у напрямку міста Дніпро. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ударні БпЛА типу "Shahed" з півдня в напрямку Дніпропетровщини (Покровський район), курс північно-західний".

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Деталі: Пізніше військові уточнили, що безпілотники летять на Дніпро. 

О 19:15 повітряники написали, що БпЛА в районі Павлограда, курс північний та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, напрямок південно-західний.

О 19:14 повідомили про відбій загрози ударних БпЛА в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиповітряна тривога
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