Повітряні сили повідомляли про БпЛА у напрямку Дніпра
Вівторок, 30 січня 2024, 19:03
Росіяни увечері 30 січня повідомляли, що росіяни запускали ударні БпЛА у напрямку міста Дніпро.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Ударні БпЛА типу "Shahed" з півдня в напрямку Дніпропетровщини (Покровський район), курс північно-західний".
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Деталі: Пізніше військові уточнили, що безпілотники летять на Дніпро.
О 19:15 повітряники написали, що БпЛА в районі Павлограда, курс північний та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, напрямок південно-західний.
О 19:14 повідомили про відбій загрози ударних БпЛА в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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