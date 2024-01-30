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Воздушные силы сообщали о БпЛА в направлении Днепра

Татьяна ОлейникВторник, 30 января 2024, 19:03
Воздушные силы сообщали о БпЛА в направлении Днепра
Иллюстративные фото - Getty Images

Россияне вечером 30 января сообщили, что россияне запустили ударные БПЛА в направлении города Днепр.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ударные БпЛА типа "Shahed" с юга в направлении Днепропетровщины (Покровский район), курс северо-западный".

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Детали: Позже военные уточнили, что беспилотники летят на Днепр.

В 19:15 воздушники написали, что БпЛА в районе Павлограда, курс северный и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, направление юго-западное.

В 19:14 сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивоздушная тревога
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