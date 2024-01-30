Данілов розповів, як діятиме Україна в умовах, коли підтримка Заходу затримується

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що Україна продовжить атаки дронами вітчизняного виробництва, оскільки все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено.

Джерело: Данілов у коментарі японській програмі "Новини 1930", переклад наданий "Українській правді" Апаратом РНБО

Деталі: Секретар РНБО підтвердив, що ситуація на фронті в Україні дуже важка. На запитання про те, що робитиме Україна в умовах затримки західної допомоги, він розповів про атаки на території Росії. Данілов наголосив, що атаки на російські об'єкти здійснюються не західною зброєю, як каже російська сторона, а зброєю українського виробництва, якість якої продовжує покращуватися.

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Пряма мова: "Ушкодження залізниць, нафтових сховищ, газових сховищ та інших об'єктів, які мають безпосереднє значення для російської військової компоненти. На цих нафтосховищах заправляються і зберігається паливо для військових. Це об'єкти, які мають бути знищені.

Такі події лише наростатимуть. Їх буде дедалі більше. Ми не можемо зупинитися доти, доки не звільнимо від агресора свою територію і поки вони не підуть з нашої території.

Вода точить каміння. Один раз, другий, десятий, двадцятий. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб було якнайбільше, і для того, щоб вони відчули, що таке війна. Війна не повинна бути тільки на нашій території, війна має бути на території Російської Федерації, тому що вони – агресор, і все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено.

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Я хочу сказати, що ті ураження, які ми завдаємо по території Російської Федерації – у Санкт-Петербурзі, Курську, Воронежі, Білгороді, у Москві, у Смоленську, в інших територіях – майте на увазі – це військові об'єкти РФ, які були атаковані українською зброєю".