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Данилов рассказал, как будет действовать Украина в условиях, когда поддержка Запада задерживается

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 19:06
Данилов рассказал, как будет действовать Украина в условиях, когда поддержка Запада задерживается
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Украина продолжит атаки дронами отечественного производства, поскольку все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено.

Источник: Данилов в комментарии японской программе "Новости 1930", перевод предоставлен "Украинской правде" Аппаратом СНБО

Детали: Секретарь СНБО подтвердил, что ситуация на фронте в Украине очень тяжелая. На вопрос о том, что будет делать Украина в условиях задержки западной помощи, он рассказал об атаках на территории России. Данилов подчеркнул, что атаки на российские объекты осуществляются не западным оружием, как говорит российская сторона, а оружием украинского производства, качество которого продолжает улучшаться.

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Прямая речь: "Повреждение железных дорог, нефтяных хранилищ, газовых хранилищ и других объектов, которые имеют непосредственное значение для российской военной компоненты. На этих нефтехранилищах заправляются и хранится топливо для военных. Это объекты, которые должны быть уничтожены.

Такие события будут только нарастать. Их будет все больше и больше. Мы не можем остановиться до тех пор, пока не освободим от агрессора свою территорию и пока они не уйдут с нашей территории.

Вода камень точит. Один раз, второй, десятый, двадцатый. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы было как можно больше, и для того, чтобы они почувствовали, что такое война. Война не должна быть только на нашей территории, война должна быть на территории Российской Федерации, потому что они – агрессор, и все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено.

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Я хочу сказать, что те поражения, которые мы наносим по территории Российской Федерации – в Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Белгороде, Москве, Смоленске, на других территориях – имейте в виду – это военные объекты РФ, которые были атакованы украинским оружием".

Темы: Даниловвойнапомощь Украинебеспилотники
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