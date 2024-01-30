Греція хоче більше інвестицій у свою нерухомість за "золоту візу"

Уряд Греції збирається підвищити поріг в 250 000 євро для інвестицій у нерухомість із метою отримання 5-річної посвідки на проживання, відомої як "золота віза".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: Як повідомляється, уряд розглядає різні сценарії, але, схоже, зупинився на збільшенні мінімальної суми в 250 000 євро до більш високого рівня.

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Метою такого кроку є зниження попиту на "золоті візи", а також спроба стримати зростання цін на нерухомість.

Як заявив міністр національної економіки і фінансів Костіс Хатзідакіс минулого тижня на конференції, присвяченій програмі "золота віза", будуть застосовані заходи з її обмеження: "ліміти будуть збільшені для здійснення більш значних інвестицій, але буде зроблено виняток для об'єктів нерухомості, що котируються на біржі, для яких застосовуватиметься нижчий мінімальний поріг, щоб спрямувати кошти в той клас нерухомості, який їх особливо потребує".

На думку іноземних аналітиків сектора інвестиційної імміграції, таких як Astons, у Великій Британії грецька програма залишається однією з найпривабливіших у всій Європі, оскільки вона має найнижчий поріг для іноземних інвесторів – тобто 250 000 євро.

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Хоча об'єкти нерухомості, розташовані в найпривабливіших частинах Аттики, тепер виключені з цього рівня, наприклад, в центрі Афін і північному та південному передмісті (де поріг збільшився вдвічі), все ще залишаються значні території, якими зацікавлені іноземні інвестори.

За даними Міністерства імміграційної політики, з січня по листопад 2023 року кількість дозволів, наданих інвесторам з Великої Британії, зросла на 77,8 % до 370 (з 208), а ізраїльтянам – на 77,6 % до 183 (з 103).

В останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

А після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Єврокомісія знову оголосила суперечливу практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути можливість скасування громадянства в обмін на інвестиції – особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну Росії.

Португалія, Ірландія, Греція та Мальта скасували або посилили порядок надання посвідок на проживання іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.