Греция хочет больше инвестиций в свою недвижимость за "золотую визу"

Правительство Греции собирается повысить порог в 250 000 евро для инвестиций в недвижимость с целью получения 5-летнего вида на жительство, известного как "золотая виза".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: Как сообщается, правительство рассматривает различные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня.

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Целью такого шага является снижение спроса на "золотые визы", а также попытка сдержать рост цен на недвижимость.

Как заявил министр национальной экономики и финансов Костис Хатзидакис на прошлой неделе на конференции, посвященной программе "золотая виза", будут применены меры по ее ограничению: "лимиты будут увеличены для осуществления более значительных инвестиций, но будет сделано исключение для объектов недвижимости, котирующихся на бирже, для которых будет применяться более низкий минимальный порог, чтобы направить средства в тот класс недвижимости, который в них особенно нуждается".

По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку она имеет самый низкий порог для иностранных инвесторов – то есть 250 000 евро.

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Хотя объекты недвижимости, расположенные в самых привлекательных частях Аттики, теперь исключены из этого уровня, например, в центре Афин и северном и южном пригороде (где порог увеличился вдвое), все еще остаются значительные территории, в которых заинтересованы иностранные инвесторы.

По данным Министерства иммиграционной политики, с января по ноябрь 2023 года количество разрешений, предоставленных инвесторам из Великобритании, выросло на 77,8 % до 370 (с 208), а израильтянам – на 77,6 % до 183 (с 103).

В последние годы Европейская комиссия призывала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления видов на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

А после начала полномасштабного нападения России на Украину Еврокомиссия снова объявила противоречивую практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность отмены гражданства в обмен на инвестиции – особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России.

Португалия, Ирландия, Греция и Мальта отменили или ужесточили порядок предоставления видов на жительство иностранным миллионерам, которые инвестируют в недвижимость.