Боррель радить Європі надолужити роки недофінансування військової мобільності

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС посилити зусилля у сфері військової мобільності, надолуживши "роки нехтування й недофінансування" у цій сфері.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Europa Press

Деталі: На форумі Європейського оборонного агентства 30 січня головний дипломат ЄС констатував, що європейці "живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі", і щоб бути до нього готовим, потрібно інвестувати у військову мобільність – тобто взаємосумісність військових сил і засобів на території Євросоюзу.

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Боррель закликав членів Євросоюзу взяти на себе зобов’язання спростити процедури руху військової техніки й особового складу таким чином, аби війська могли пройти максимум за п’ять днів.

Окремо він запропонував визначити пріоритетні коридори для руху військових засобів і посилити відпрацювання військової мобільності в межах військових навчань ЄС, вперше розпочатих восени 2023 року в Іспанії.

"Ми повинні перевірити нашу готовність, щоб виявити перешкоди й вузькі місця", – пояснив топ-дипломат ЄС, наполягаючи на тому, що Європа повинна більше співпрацювати з союзниками по НАТО, зокрема США, Норвегією і Канадою, в цій сфері.

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Цьому передувало: В НАТО раніше попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".