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Боррель советует Европе наверстать годы недофинансирования военной мобильности

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 19:33

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС усилить усилия в сфере военной мобильности, наверстав "годы пренебрежения и недофинансирования" в этой сфере.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press

Детали: На форуме Европейского оборонного агентства 30 января главный дипломат ЕС констатировал, что европейцы "живут в очень конфронтационном и опасном мире", и чтобы быть к нему готовым, нужно инвестировать в военную мобильность – то есть взаимосовместимость военных сил и средств на территории Евросоюза.

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Боррель призвал членов Евросоюза взять на себя обязательства упростить процедуры движения военной техники и личного состава таким образом, чтобы войска могли пройти максимум за пять дней.

Отдельно он предложил определить приоритетные коридоры для движения военных средств и усилить отработку военной мобильности в рамках военных учений ЕС, впервые начатых осенью 2023 года в Испании.

"Мы должны проверить нашу готовность, чтобы выявить препятствия и узкие места", – пояснил топ-дипломат ЕС, настаивая на том, что Европа должна больше сотрудничать с союзниками по НАТО, в частности США, Норвегией и Канадой, в этой сфере. 

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Этому предшествовало: В НАТО ранее предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".

Темы: ЕСЕвропа
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