Макрон розповів, як допомога Заходу має привести до "мирних переговорів" України та РФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну "скільки необхідно" для створення ситуації, коли Україна змогла би вести з Москвою перемовини про мир, який буде сталим і "з повагою до міжнародного права".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона у промові під час візиту до Швеції

Деталі: Президент Франції наголосив, що сценарій явної перемоги Росії у війні абсолютно неприйнятний для Європи і у перспективі буде коштувати надто дорого, тому європейські столиці мають бути готові підтримувати Україну незалежно від того, якими будуть подальші дії США.

Реклама:

"Нам потрібно підготуватися до того, щоби підтримувати Україну цьогоріч і у наступні роки. Що б для цього не було потрібно, скільки б це не коштувало", – наголосив Емманюель Макрон.

Він зазначив, що це має бути підтримка у вигляді зброї, боєприпасів, допомоги з підготовкою українських військових та "усього, що Україна потребуватиме, щоб протистояти російській агресії і прийти до ситуації, коли вона зможе вести переговори про сталий мир, мир, рішення щодо якого буде приймати Україна, мир з повагою до міжнародного правопорядку".

Відтак, продовжив Макрон, попри усі вже зроблені кроки, Європа має прискорити ці зусилля і збільшити масштаби і в питанні оборонного виробництва, і в усіх інших, що потребуватиме додаткових рішень на рівні окремих столиць і на рівні Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що якщо порівняти європейські обсяги оборонного виробництва з російськими, стає зрозуміло, що зробленого недостатньо.

"Вони (Росія) змогли повністю перелаштувати свою систему. Тож нам потрібно реагувати і робити навіть більше, ніж здається потрібно, щоб підтримувати Україну", – зазначив президент Франції.

Президент Латвії нещодавно наголосив, що Україна є "першою лінією оборони" для решти Європи.

Читайте також програмну промову міністра оборони Британії: "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу"