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Макрон розповів, як допомога Заходу має привести до "мирних переговорів" України та РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 20:32
Макрон розповів, як допомога Заходу має привести до мирних переговорів України та РФ
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну "скільки необхідно" для створення ситуації, коли Україна змогла би вести з Москвою перемовини про мир, який буде сталим і "з повагою до міжнародного права". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона у промові під час візиту до Швеції

Деталі: Президент Франції наголосив, що сценарій явної перемоги Росії у війні абсолютно неприйнятний для Європи і у перспективі буде коштувати надто дорого, тому європейські столиці мають бути готові підтримувати Україну незалежно від того, якими будуть подальші дії США. 

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"Нам потрібно підготуватися до того, щоби підтримувати Україну цьогоріч і у наступні роки. Що б для цього не було потрібно, скільки б це не коштувало", – наголосив Емманюель Макрон. 

Він зазначив, що це має бути підтримка у вигляді зброї, боєприпасів, допомоги з підготовкою українських військових та "усього, що Україна потребуватиме, щоб протистояти російській агресії і прийти до ситуації, коли вона зможе вести переговори про сталий мир, мир, рішення щодо якого буде приймати Україна, мир з повагою до міжнародного правопорядку".

Відтак, продовжив Макрон, попри усі вже зроблені кроки, Європа має прискорити ці зусилля і збільшити масштаби і в питанні оборонного виробництва, і в усіх інших, що потребуватиме додаткових рішень на рівні окремих столиць і на рівні Євросоюзу. 

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Він наголосив, що якщо порівняти європейські обсяги оборонного виробництва з російськими, стає зрозуміло, що зробленого недостатньо. 

"Вони (Росія) змогли повністю перелаштувати свою систему. Тож нам потрібно реагувати і робити навіть більше, ніж здається потрібно, щоб підтримувати Україну", – зазначив президент Франції.  

Президент Латвії нещодавно наголосив, що Україна є "першою лінією оборони" для решти Європи

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Теми: ФранціяМакрон
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