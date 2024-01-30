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Макрон рассказал, как помощь Запада должна привести к "мирным переговорам" Украины и РФ

Татьяна ОлейникВторник, 30 января 2024, 20:32
Макрон рассказал, как помощь Запада должна привести к мирным переговорам Украины и РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину "сколько необходимо" для создания ситуации, когда Украина смогла бы вести с Москвой переговоры о мире, который будет устойчивым и "с уважением к международному праву".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Макрона во время визита в Швецию

Детали: Президент Франции подчеркнул, что сценарий явной победы России в войне абсолютно неприемлем для Европы и в перспективе будет стоить слишком дорого, поэтому европейские столицы должны быть готовы поддерживать Украину независимо от того, какими будут дальнейшие действия США.

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"Нам нужно подготовиться к тому, чтобы поддерживать Украину в этом году и в последующие годы. Что бы для этого ни было нужно, сколько бы это ни стоило", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что это должна быть поддержка в виде оружия, боеприпасов, помощи с подготовкой украинских военных и "всего, в чем Украина будет нуждаться, чтобы противостоять российской агрессии и прийти к ситуации, когда она сможет вести переговоры об устойчивом мире, мир, решение по которому будет принимать Украина, мир с уважением к международному правопорядку".

Поэтому, продолжил Макрон, несмотря на все уже сделанные шаги, Европа должна ускорить эти усилия и увеличить масштабы и в вопросе оборонного производства, и во всех других, что потребует дополнительных решений на уровне отдельных столиц и на уровне Евросоюза.

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Он подчеркнул, что если сравнить европейские объемы оборонного производства с российскими, становится понятно, что сделанного недостаточно.

"Они (Россия) смогли полностью перестроить свою систему. Поэтому нам нужно реагировать и делать даже больше, чем кажется нужно, чтобы поддерживать Украину", – отметил президент Франции.

Президент Латвии недавно подчеркнул, что Украина является "первой линией обороны" для остальной Европы.

Читайте также программную речь министра обороны Британии: "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному миру".

Темы: ФранцияМакрон
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