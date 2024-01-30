Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Джерело: сайт парламенту, пресслужба Міноборони

Дослівно Міноборони: "Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних".

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Деталі: Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень.

Відомство каже, що тепер законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. А добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.

Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, згідно із законопроєктом, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

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Також у пресслужбі повідомляють, що людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобовʼязаних "Оберіг".

Людям дозволяють переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2-3 місяці. В уряді наголошують, що людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації

Законопроєкт пропонує скасувати строкову службу, а замість неї запровадити базову військову підготовку. Так, людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військовий вишкіл, який триватиме щонайбільше 5 місяців. Водночас за людиною зберігатиметься її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.

Також у відомстві зазначили, що облік роблять "для всіх" та виключають право на відстрочку від призову у державних службах.

За законопроєкт ще має проголосувати Верховна рада на найближчому пленарному тижні у лютому.

Крім того, у порівняльній записці до законопроєкту йдеться про те, що у період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

У разі, якщо чоловік протягом 10 календарних днів з дня вручення повістки не з’явився до ТЦК, центр звертається до суду щодо обмеження його у праві на виїзд за межі України; керування транспортним засобом; арешту його коштів та інших цінностей у банках та інших депозитарних установах.