Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

Источник: сайт парламента, пресс-служба Минобороны

Дословно Минобороны: "Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных".

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Детали: Денежное обеспечение в законопроекте определено минимумом в 20 тысяч гривен без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период военного положения закладывается от 30 до 100 тысяч гривен.

Ведомство говорит, что теперь законопроект определяет четкий срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.

Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения согласно законопроекту в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. А освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решили продлить службу.

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Также в пресс-службе сообщают, что человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАП. Электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных "Оберег".

Людям разрешают переезжать в другие города без разрешения ТЦК. Уже после переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

После мобилизации все граждане будут проходить обязательное военное обучение 2-3 месяца. В правительстве отмечают, что человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации

Законопроект предлагает отменить срочную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку. Так, человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военное обучение, которое продлится максимум 5 месяцев. В то же время, за человеком будет сохраняться его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве.

Также в ведомстве отметили, что учет производят "для всех" и исключают право на отсрочку от призыва в государственных службах.

За законопроект еще предстоит проголосовать Верховнаой раде на ближайшей пленарной неделе в феврале.

Кроме того, в сравнительной записке к законопроекту говорится, что в период мобилизации все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на учете (или снятые с него), должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.

В случае, если мужчина в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК, центр обращается в суд об ограничении его в праве на выезд за пределы Украины; управления транспортным средством; ареста его средств и других ценностей в банках и других депозитарных учреждениях.