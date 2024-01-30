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Три країни ЄС домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 21:55
Три країни ЄС домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО
ФОТО: GETTY IMAGES

Представники Нідерландів, Німеччини й Польщі 30 січня підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Представники трьох країн-членів НАТО підписали листа про наміри тіснішої співпраці в межах проєкту військової мобільності Європейського Союзу під час форуму Європейського оборонного агентства у Брюсселі.

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Голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала журналістам про важливість мати умови для швидкого розгортання військ до того, як виникне будь-який імовірний конфлікт.

"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко перекинути війська з Нідерландів через Німеччину до Польщі", – пояснила вона.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію вони повинні будуть відправити значні військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину й Польщу на східний фронт.

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Тим часом сили НАТО досі керуються цілою низкою різних правил, починаючи від попередження, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.

В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".

Теми: НАТОПольщаНідерландиНімеччина
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