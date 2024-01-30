Три страны ЕС договорились ускорить движение войск на восточном фланге НАТО

Представители Нидерландов, Германии и Польши 30 января подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Представители трех стран-членов НАТО подписали письмо о намерениях более тесного сотрудничества в рамках проекта военной мобильности Европейского Союза во время форума Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Реклама:

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала журналистам о важности иметь условия для быстрого развертывания войск до того, как возникнет любой возможный конфликт.

"География такая, какая она есть. Это означает, что вы должны иметь возможность быстро перебросить войска из Нидерландов через Германию в Польшу", – пояснила она.

Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и НАТО, и Европейский Союз начали ускорять подготовку на случай военного конфликта с Москвой. При таком сценарии они должны будут отправить значительные военные подкрепления через порты Северного моря через Германию и Польшу на восточный фронт.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем силы НАТО до сих пор руководствуются целым рядом различных правил, начиная от предупреждения, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев.

В Альянсе еще в прошлом году предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".