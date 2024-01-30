В Авдіївці залишається менше тисячі жителів, евакуація триває

В Авдіївці Донецької області, навколо якої точаться запеклі бої з російськими загарбниками, залишається 976 жителів.

Джерело: керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш

Пряма мова: "Станом на сьогодні в Авдіївці залишаються 976 цивільних мешканців. Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "Білими янголами" і рятувальниками".

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Деталі: Він подякував усім, хто так чи інакше долучається до евакуації мирного населення.