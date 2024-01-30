В Авдеевке остается меньше тысячи жителей, эвакуация продолжается
Вторник, 30 января 2024, 22:41
В Авдеевке Донецкой области вокруг которой ведутся ожесточенные бои с российскими захватчиками остается 976 жителей.
Источник: руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш
Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день в Авдеевке остаются 976 гражданских жителей. Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "Белыми ангелами" "и спасателями".
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Детали: Он поблагодарил всех, кто так или иначе приобщается к эвакуации мирного населения.