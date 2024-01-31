У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16 – ЗМІ
Середа, 31 січня 2024, 04:12
В середу у водах біля західного узбережжя Південної Кореї розбився американський винищувач F-16, пілоту вдалося врятуватися катапультуванням.
Джерело: Yonhap з посиланням на джерела
Дослівно: "Винищувач впав у воду, а врятований пілот знаходиться в безпеці".
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Деталі: За даними видання, винищувач впав близько 8:40 ранку за місцевим часом у води поблизу міста Кунсан, що за 274 кілометри на південь від Сеула.
Yonhap додає, що в Кунсані розташована авіабаза ВПС США "Кунсан" з літаками F-16.