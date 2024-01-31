У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16 – ЗМІ

В середу у водах біля західного узбережжя Південної Кореї розбився американський винищувач F-16, пілоту вдалося врятуватися катапультуванням.

Джерело: Yonhap з посиланням на джерела

Дослівно: "Винищувач впав у воду, а врятований пілот знаходиться в безпеці".

Реклама:

Деталі: За даними видання, винищувач впав близько 8:40 ранку за місцевим часом у води поблизу міста Кунсан, що за 274 кілометри на південь від Сеула.

Yonhap додає, що в Кунсані розташована авіабаза ВПС США "Кунсан" з літаками F-16.