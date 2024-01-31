В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 – СМИ

В среду в водах у западного побережья Южной Кореи разбился американский истребитель F-16, пилоту удалось спастись катапультированием.

Источник: Yonhap со ссылкой на источники

Дословно: "Истребитель упал в воду, а спасенный пилот находится в безопасности".

Реклама:

Детали: По данным издания, истребитель упал около 8:40 утра по местному времени в воды вблизи города Кунсан, что в 274 километрах к югу от Сеула.

Yonhap добавляет, что в Кунсане расположена авиабаза ВВС США "Кунсан" с самолетами F-16.