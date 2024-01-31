В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 – СМИ
Среда, 31 января 2024, 04:12
В среду в водах у западного побережья Южной Кореи разбился американский истребитель F-16, пилоту удалось спастись катапультированием.
Источник: Yonhap со ссылкой на источники
Дословно: "Истребитель упал в воду, а спасенный пилот находится в безопасности".
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Детали: По данным издания, истребитель упал около 8:40 утра по местному времени в воды вблизи города Кунсан, что в 274 километрах к югу от Сеула.
Yonhap добавляет, что в Кунсане расположена авиабаза ВВС США "Кунсан" с самолетами F-16.