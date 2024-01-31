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У низці областей України була тривога через загрозу балістики

Олена РощінаСереда, 31 січня 2024, 09:00
У низці областей України була тривога через загрозу балістики
Загроза удару балістичним зброєнням, Карта повітряних тривог

У південних і центральних областях України вранці 31 січня оголошено повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, Карта повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!".

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Деталі: Станом на 08:51 повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській і Київській областях (Київ – без тривоги).

О 09:28 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Тривога тривала 37 хвилин.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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