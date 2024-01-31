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В ряде областей Украины была тревога из-за угрозы баллистики

Елена РощинаСреда, 31 января 2024, 09:00
В ряде областей Украины была тревога из-за угрозы баллистики
Угроза удара баллистическим оружием, Карта воздушных тревог

В южных и центральных областях Украины утром 31 января объявлена воздушная тревога. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".

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Детали: По состоянию на 08:51 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях (Киев – без тревоги).

В 09:28 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Тревога длилась 37 минут.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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