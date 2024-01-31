Буданов: Сейчас идет наступление россиян, оно закончится − и начнется наш ход

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов прогнозирует, что вскоре наступление россиян, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет и тогда начнется ход Украины.

Источник: Буданов в эфире национального марафона

Прямая речь руководителя ГУР: "Сейчас продолжается наступательная операция РФ. Она началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже два с половиной месяца, как она идет. Результаты − сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие − ну, точно это будет неправда. К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло".

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Детали: Но, по его словам, это не то, на что рассчитывали россияне. Буданов отметил, что оккупанты хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на админграницы Донецкой и Луганской областей, но сейчас "даже близко к этому ничего нет".

"Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет полностью... Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", − подытожил Буданов.