Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасться взнаки навесні – Bloomberg

Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і США застрягла в процесі узгодження, тож українські війська часом ледве стримують російські.

Джерело: "Bloomberg"

Деталі: За словами західних чиновників, ознайомлених із перебігом переговорів, які побажали залишитися анонімними, повідомлення з фронту свідчать про те, що ситуація там стає дедалі важчою, а київські війська часом ледве стримують московські війська

Реклама:

Крім того, за словами одного європейського дипломата, нещодавні хвилі російських ракетних атак забрали десятки життів у Києві та інших містах, оскільки українська протиповітряна оборона, яка значною мірою покладається на дорогі перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити стільки зброї, скільки було в минулому.

Публічно українські офіційні особи заявляють, що вони продовжать боротьбу проти російських сил, навіть якщо підтримка союзників не надійде. Але для підтримки "активної оборони" Україна потребуватиме постійного постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які союзники намагаються забезпечити з усіх сил.

За словами дипломатів, європейські союзники не зможуть доставити 1 мільйон артилерійських снарядів, які вони обіцяли доставити до 1 березня, надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч на тлі постійних затримок у виробництві і занепокоєння щодо виснаження запасів.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри оборони, які зустрінуться в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну кількість, але все одно не досягнуть мети в 1 мільйон, яка була поставлена минулого року, кажуть дипломати.

Ці виклики з'являються в той час, коли українське командування завершує розробку планів утримання 600-мильної лінії фронту в цьому році, шукаючи слабкі місця в російській обороні, але не намагаючись здійснити серйозний прорив після того, як минулорічний контрнаступ приніс невтішні успіхи, зазначає видання.

За словами західних дипломатів, напруженість у відносинах між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним зросла, оскільки на лінії фронту спостерігається стагнація, додає Bloomberg.

За словами західних чиновників, сили РФ надто виснажені, щоб досягти значних успіхів, якщо лише українська оборона не зазнає краху. Але й тоді Кремлю, ймовірно, доведеться мобілізувати більше військ, щоб закріпити ті успіхи, що він поки що робить неохоче.

У Вашингтоні пакет допомоги Білого дому у розмірі 60 мільярдів доларів США вже кілька місяців перебуває в глухому куті. Без нього все, чого досягли українці, "буде під загрозою", припустив держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок на прес-конференції разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Лідери Європейського Союзу зберуться 1 лютого на екстрений саміт, щоб спробувати подолати опір уряду Угорщини щодо виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів). Так чи інак ЄС має намір схвалити допомогу до кінця лютого, заявив європейський чиновник.

"Навіть якщо допомога від ЄС надійде, брак американської підтримки українські війська відчують на полі бою вже наприкінці весни", – цитує Bloomberg західних дипломатів.

За словами західного чиновника, за останні місяці Київ створив певні резерви ключових боєприпасів союзників, щоб допомогти забезпечити свої війська, але цього недостатньо, щоб компенсувати дефіцит артилерійських снарядів.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, українські війська випускають в середньому лише на третину більше снарядів, ніж росіяни.

За естонськими оцінками, Москва має намір отримати близько 4,5 мільйонів снарядів з власного виробництва і поставок з Північної Кореї. І хоча більш сучасні гаубиці та обладнання для наведення на ціль в українських військ не потребують стільки снарядів, щоб завдати такої ж шкоди, цю різницю не подолати повністю.

На думку Певкура, бойові дії можуть дещо вщухнути протягом наступних кількох місяців, а більш наступальні дії відновляться в травні і червні, коли підсохне земля. За його словами, саме тоді стане зрозумілою доля допомоги ЄС і США.

"Якщо ми не знайдемо рішення до того часу, то Україні буде надзвичайно важко втримати свої позиції", – попередив естонський міністр.