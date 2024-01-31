Украине не хватает боеприпасов, затягивание с поддержкой скажется весной – Bloomberg

Украине не хватает артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно необходимая помощь со стороны Европы и США застряла в процессе согласования, поэтому украинские войска порой едва сдерживают российские.

Источник: "Bloomberg"

Детали: По словам западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров, которые пожелали остаться анонимными, сообщения с фронта свидетельствуют о том, что ситуация там становится все тяжелее, а киевские войска порой едва сдерживают московские войска

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Кроме того, по словам одного европейского дипломата, недавние волны российских ракетных атак унесли десятки жизней в Киеве и других городах, поскольку украинская противовоздушная оборона, которая в значительной степени полагается на дорогие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить столько оружия, сколько было в прошлом.

Публично украинские официальные лица заявляют, что они продолжат борьбу против российских сил, даже если поддержка союзников не поступит. Но для поддержания "активной обороны" Украина будет нуждаться в постоянных поставках артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые союзники пытаются обеспечить изо всех сил.

По словам дипломатов, европейские союзники не смогут доставить 1 миллион артиллерийских снарядов, которые они обещали доставить до 1 марта, предоставив к этому сроку лишь около 600 тысяч на фоне постоянных задержек в производстве и беспокойства относительно истощения запасов.

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Министры обороны, которые встретятся в Брюсселе на этой неделе, могут попытаться подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не достигнут цели в 1 миллион, которая была поставлена в прошлом году, говорят дипломаты.

Эти вызовы появляются в то время, когда украинское командование завершает разработку планов удержания 600-мильной линии фронта в этом году, ища слабые места в российской обороне, но не пытаясь осуществить серьезный прорыв после того, как прошлогоднее контрнаступление принесло неутешительные успехи, отмечает издание.

По словам западных дипломатов, напряженность в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным возросла, поскольку на линии фронта наблюдается стагнация, добавляет Bloomberg.

По словам западных чиновников, силы РФ слишком истощены, чтобы достичь значительных успехов, если только украинская оборона не потерпит крах. Но и тогда Кремлю, вероятно, придется мобилизовать больше войск, чтобы закрепить те успехи, что он пока делает неохотно.

В Вашингтоне пакет помощи Белого дома в размере 60 миллиардов долларов США уже несколько месяцев находится в тупике. Без него все, чего достигли украинцы, "будет под угрозой", предположил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Лидеры Европейского Союза соберутся 1 февраля на экстренный саммит, чтобы попытаться преодолеть сопротивление правительства Венгрии по выделению помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов). Так или иначе ЕС намерен одобрить помощь до конца февраля, заявил европейский чиновник.

"Даже если помощь от ЕС поступит, недостаток американской поддержки украинские войска почувствуют на поле боя уже в конце весны", – цитирует Bloomberg западных дипломатов.

По словам западного чиновника, за последние месяцы Киев создал определенные резервы ключевых боеприпасов союзников, чтобы помочь обеспечить свои войска, но этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, украинские войска выпускают в среднем лишь на треть больше снарядов, чем россияне.

По эстонским оценкам, Москва намерена получить около 4,5 миллионов снарядов от собственного производства и поставок из Северной Кореи. И хотя более современные гаубицы и оборудование для наведения на цель у украинских войск не требуют столько снарядов, чтобы нанести такой же урон, эту разницу не преодолеть полностью.

По мнению Певкура, боевые действия могут несколько утихнуть в течение следующих нескольких месяцев, а более наступательные действия возобновятся в мае и июне, когда подсохнет земля. По его словам, именно тогда станет понятной судьба помощи ЕС и США.

"Если мы не найдем решение к тому времени, то Украине будет чрезвычайно трудно удержать свои позиции", – предупредил эстонский министр.