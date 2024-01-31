Нарахував 1 мільйон нібито бойових: на Миколаївщині викрили посадовця військової частини
Середа, 31 січня 2024, 11:32
На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень за нібито "бойові завдання".
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету".
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Деталі: Відзначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.
При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.