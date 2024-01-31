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Нарахував 1 мільйон нібито бойових: на Миколаївщині викрили посадовця військової частини

Альона Мазуренко Середа, 31 січня 2024, 11:32
Нарахував 1 мільйон нібито бойових: на Миколаївщині викрили посадовця військової частини
фото: ДБР

На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень за нібито "бойові завдання".

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету".

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Деталі: Відзначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Теми: Миколаївська областьДБРвійназарплати
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