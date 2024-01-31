Насчитал 1 миллион якобы боевых: на Николаевщине разоблачили чиновника воинской части

На Николаевщине разоблачили чиновника воинской части, который незаконно насчитал подчиненным 1 млн гривен за якобы "боевые задачи".

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, из-за халатности которого безосновательно было выплачено почти 1 млн гривен из госбюджета".

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Детали: Отмечается, что чиновник с марта по июль 2022 года начислял дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, которые якобы выполняли боевые задачи на передовой.

При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.