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У росіян конфіскували 4 земділянки на Київщині

Ірина БалачукСереда, 31 січня 2024, 11:54
У росіян конфіскували 4 земділянки на Київщині
Фото ілюстративне з pixabay.com

Суд конфіскував у п’яти громадян Росії чотири земельні ділянки сільгосппризначення у Київській області.   

Джерело: Київська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "За позовами Вишгородської окружної прокуратури суд ухвалив рішення про конфіскацію у п’яти громадян РФ земельних ділянок на території Поліської та Іванківської об’єднаних територіальних громад Київщини".

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Деталі: Повідомляється, що громадяни Росії набули у власність земділянки сільгосппризначення, але проігнорували вимоги закону і упродовж року не здійснили їх відчуження.

Прокуратура нагадала, що за законом, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, то ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.

"Реагуючи на виявлені порушення, з метою захисту інтересів держави, окружна прокуратура звернулася з позовами до суду, які задоволено в повному обсязі. Загалом окружна прокуратура подала до суду 13 аналогічних позовів", − йдеться в повідомленні.

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Теми: прокуратураземляКиївська областьРосія
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