Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У россиян конфисковали 4 земучастка на Киевщине

Ирина БалачукСреда, 31 января 2024, 11:54
У россиян конфисковали 4 земучастка на Киевщине
Фото иллюстративное с pixabay.com

Суд конфисковал у пяти граждан России четыре земельных участка сельхозназначения в Киевской области.  

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "По искам Вышгородской окружной прокуратуры суд принял решение о конфискации у пяти граждан РФ земельных участков на территории Полесской и Иванковской объединенных территориальных общин Киевской области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что граждане России получили в собственность земучастки сельхозназначения, но проигнорировали требования закона и в течение года не осуществили их отчуждение.

Прокуратура напомнила, что по закону, земли сельскохозяйственного назначения не могут находиться в собственности иностранных граждан. Если к лицу переходит право собственности на земельный участок, который не может приобретаться им в собственность, то этот участок подлежит отчуждению его владельцем в течение года с момента перехода такого права.

"Реагируя на выявленные нарушения, с целью защиты интересов государства, окружная прокуратура обратилась с исками в суд, которые удовлетворены в полном объеме. В общем окружная прокуратура подала в суд 13 аналогичных исков", − говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: прокуратураземляКиевская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

прокуратура
Прокуратура начала производство по убийству оккупантами мирного жителя в Олешках
На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями
В Донецкой области ракета РФ убила мужчину, который ехал на велосипеде с работы домой
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: