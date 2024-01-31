У россиян конфисковали 4 земучастка на Киевщине

Суд конфисковал у пяти граждан России четыре земельных участка сельхозназначения в Киевской области.

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "По искам Вышгородской окружной прокуратуры суд принял решение о конфискации у пяти граждан РФ земельных участков на территории Полесской и Иванковской объединенных территориальных общин Киевской области".

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Детали: Сообщается, что граждане России получили в собственность земучастки сельхозназначения, но проигнорировали требования закона и в течение года не осуществили их отчуждение.

Прокуратура напомнила, что по закону, земли сельскохозяйственного назначения не могут находиться в собственности иностранных граждан. Если к лицу переходит право собственности на земельный участок, который не может приобретаться им в собственность, то этот участок подлежит отчуждению его владельцем в течение года с момента перехода такого права.

"Реагируя на выявленные нарушения, с целью защиты интересов государства, окружная прокуратура обратилась с исками в суд, которые удовлетворены в полном объеме. В общем окружная прокуратура подала в суд 13 аналогичных исков", − говорится в сообщении.