Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні засудили 22 російських військових – ГСУ поліції

Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 12:04
В Україні засудили 22 російських військових – ГСУ поліції
Максим Цуцкірідзе. фото Нацполу

Національна поліція України повідомила про підозру майже 2,5 тисячам окупантів, 22 російських військовослужбовців було засуджено за обстріл гуманітарних та евакуаційних колон, зґвалтування, інші воєнні злочини.

Джерело: перший заступник голови Національної поліції, начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Визнаємо, що воєнний агресор сильний, а більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в РФ. Але все ж таки ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тисячі 400 підозр".

Реклама:

Деталі: За словами Цуцкірідзе, у переважній більшості випадків ідеться про заочну процедуру притягнення до відповідальності.

"Водночас маємо й очні підозри. 22 російських військовослужбовців засуджено", – додав він.

Начальник ГСУ Нацполу додав, що серед тих, хто перебуває в СІЗО в Україні, є медійно відомі окупанти Андрій Медведєв і Микола Карташов – щодо них проводять судове слідство.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: воєнні злочинивійнаРосіяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

воєнні злочини
Росіяни скинули вибухівку біля гумштабу в Бериславі: є поранений
За розчленування фермера та масові грабежі судитимуть трьох російських солдатів
РФ вночі вдарила по Мирнограду і Херсону: 7 поранених, зокрема діти, пошкоджені школа, ТЦ, дитсадок
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: