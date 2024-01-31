В Україні засудили 22 російських військових – ГСУ поліції

Національна поліція України повідомила про підозру майже 2,5 тисячам окупантів, 22 російських військовослужбовців було засуджено за обстріл гуманітарних та евакуаційних колон, зґвалтування, інші воєнні злочини.

Джерело: перший заступник голови Національної поліції, начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Визнаємо, що воєнний агресор сильний, а більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в РФ. Але все ж таки ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тисячі 400 підозр".

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Деталі: За словами Цуцкірідзе, у переважній більшості випадків ідеться про заочну процедуру притягнення до відповідальності.

"Водночас маємо й очні підозри. 22 російських військовослужбовців засуджено", – додав він.

Начальник ГСУ Нацполу додав, що серед тих, хто перебуває в СІЗО в Україні, є медійно відомі окупанти Андрій Медведєв і Микола Карташов – щодо них проводять судове слідство.