Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине осудили 22 российских военных – ГСУ полиции

Валентина РоманенкоСреда, 31 января 2024, 12:04
В Украине осудили 22 российских военных – ГСУ полиции
Максим Цуцкиридзе. фото Нацпола

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении почти 2,5 тысячам оккупантов, 22 российских военнослужащих были осуждены за обстрел гуманитарных и эвакуационных колонн, изнасилование, другие военные преступления.

Источник: первый зампредседателя Национальной полиции, начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Признаем, что военный агрессор сильный, а большинство военных преступников находятся или на оккупированной территории Украины, или в РФ. Но все же мы раскрываем преступления и на сегодня имеем уже 2 тысячи 400 подозрений".

Реклама:

Детали: По словам Цуцкиридзе, в подавляющем большинстве случаев речь идет о заочной процедуре привлечения к ответственности.

"В то же время имеем и очные подозрения. 22 российских военнослужащих осуждены", - добавил он.

Начальник ГСУ Нацпола добавил, что среди тех, кто находится в СИЗО в Украине, есть медийно известные оккупанты Андрей Медведев и Николай Карташов - по ним ведется судебное следствие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: военные преступлениявойнаРосcияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

военные преступления
Россияне сбросили взрывчатку возле гумштаба в Бериславе: есть раненый
За расчленение фермера и массовые грабежи будут судить трех российских солдат
РФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: