В Украине осудили 22 российских военных – ГСУ полиции

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении почти 2,5 тысячам оккупантов, 22 российских военнослужащих были осуждены за обстрел гуманитарных и эвакуационных колонн, изнасилование, другие военные преступления.

Источник: первый зампредседателя Национальной полиции, начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Признаем, что военный агрессор сильный, а большинство военных преступников находятся или на оккупированной территории Украины, или в РФ. Но все же мы раскрываем преступления и на сегодня имеем уже 2 тысячи 400 подозрений".

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Детали: По словам Цуцкиридзе, в подавляющем большинстве случаев речь идет о заочной процедуре привлечения к ответственности.

"В то же время имеем и очные подозрения. 22 российских военнослужащих осуждены", - добавил он.

Начальник ГСУ Нацпола добавил, что среди тех, кто находится в СИЗО в Украине, есть медийно известные оккупанты Андрей Медведев и Николай Карташов - по ним ведется судебное следствие.