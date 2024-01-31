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Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 13:27
Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники
Фото: Getty Images

Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

Деталі: Для України Єврокомісія пропонує продовжити пільгові умови торгівлі з призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік, що має забезпечити підтримку української економіки в умовах війни.

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Водночас у пропозицію включили "посилений запобіжник" для захисту інтересів європейських аграріїв. 

"З цією метою, і зважаючи на значне зростання імпорту деякої аграрної продукції з України до ЄС у 2022-2023 роках, поновлені автономні торговельні заходи містять посилений механізм запобіжників. Це дозволяє швидке реагування у разі значних викривлень на ринку ЄС чи ринку однієї з країн-членів", – пояснюють у комюніке.

Для трьох видів продукції – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачається механізм "екстреного гальмування", щоби "стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках". Це означає, що у разі перевищення даних обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи. 

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У цій же пропозиції Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити призупинення мит на імпорт з Молдови. 

Пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку. 

Термін дії поточного продовження режиму торгівлі без мит і квот для України спливає 5 червня 2024 року, для Молдови – 24 липня 2024 року. 

У Єврокомісії зазначають, що загальний імпорт з України до ЄС з жовтня 2022 до жовтня 2023 року зріс сягнув 24,3 млрд євро, тоді як на жовтень 2021 сягав 24 млрд євро. 

Теми: ЄвропаторгівляУкраїна
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