Еврокомиссия предлагает отменить пошлины на 2024 год для товаров из Украины, но установить предохранители

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Детали: Для Украины Еврокомиссия предлагает продлить льготные условия торговли с приостановлением импортных пошлин и квот еще на один год, что должно обеспечить поддержку украинской экономики в условиях войны.

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В то же время в предложение включили "усиленный предохранитель" для защиты интересов европейских аграриев.

"С этой целью, и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, возобновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстрое реагирование в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов", – объясняют в коммюнике.

Для трёх видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". Это означает, что в случае превышения данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

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В этом же предложении Еврокомиссия предлагает еще на год продлить приостановление пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение далее должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС - орган, который составляют представители всех 27 стран-членов ЕС.

Напомним, льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продолжался в 2023 году. В то же время, из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 года вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, в частности Польша, продолжили их и после отмены на уровне ЕС, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы – 24 июля 2024 года.

В Еврокомиссии отмечают, что общий импорт из Украины в ЕС с октября 2022 по октябрь 2023 года достиг 24,3 млрд евро, тогда как на октябрь 2021-го достигал 24 млрд евро.