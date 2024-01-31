Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия предлагает отменить пошлины на 2024 год для товаров из Украины, но установить предохранители

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 13:27
Еврокомиссия предлагает отменить пошлины на 2024 год для товаров из Украины, но установить предохранители
Фото: Getty Images

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Детали: Для Украины Еврокомиссия предлагает продлить льготные условия торговли с приостановлением импортных пошлин и квот еще на один год, что должно обеспечить поддержку украинской экономики в условиях войны.

Реклама:

В то же время в предложение включили "усиленный предохранитель" для защиты интересов европейских аграриев.

"С этой целью, и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, возобновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстрое реагирование в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов", – объясняют в коммюнике.

Для трёх видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". Это означает, что в случае превышения данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

ВИДЕО ДНЯ

В этом же предложении Еврокомиссия предлагает еще на год продлить приостановление пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение далее должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС - орган, который составляют представители всех 27 стран-членов ЕС.

Напомним, льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продолжался в 2023 году. В то же время, из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 года вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, в частности Польша, продолжили их и после отмены на уровне ЕС, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы – 24 июля 2024 года.

В Еврокомиссии отмечают, что общий импорт из Украины в ЕС с октября 2022 по октябрь 2023 года достиг 24,3 млрд евро, тогда как на октябрь 2021-го достигал 24 млрд евро.

Темы: ЕвропаторговляУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Европа
Боррель советует Европе наверстать годы недофинансирования военной мобильности
В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины
Зеленский предупредил Запад о "перераспределении мира" после прекращения помощи Украине
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: