Лютий прийде з дощем і снігом

1 лютого у західних областях України очікується сніг з дощем, 2 лютого така погода пошириться також на північні, східні та південні регіони, а 3 лютого по всій країні прогнозують дощі, на сході − з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "1 лютого переважно без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу".

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Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер вночі +1°…-1°, вдень +3°…+5°, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с.

скриншот з meteo.gov.ua

2 лютого в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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У столиці у п’ятницю вночі та вдень 0°…+2°, вночі невеликий сніг, вдень переважено без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с.

скриншот з meteo.gov.ua

3 лютого в більшості областей помірний мокрий сніг та дощ, на дорогах західних, північних та північно-східних областей місцями ожеледиця. Вночі на північному сході та сході країни 1-6° морозу, вдень на Правобережжі 1-6° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу вночі 0°…+2°, сніг з переходом у дощ, вдень +3°…+5°, дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с.