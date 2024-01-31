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Февраль придет с дождем и снегом

Ирина БалачукСреда, 31 января 2024, 13:39
Февраль придет с дождем и снегом
Фото pixabay.com

1 февраля в западных областях Украины ожидается снег с дождем, 2 февраля такая погода распространится также на северные, восточные и южные регионы, а 3 февраля по всей стране прогнозируют дожди, на востоке − с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "1 февраля преимущественно без осадков, только в западных и Житомирской областях днем небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза".

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Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг ночью +1°...-1°, днем +3°...+5°, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с.

 
скриншот с meteo.gov.ua

2 февраля в Украине, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

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В столице в пятницу ночью и днем 0°...+2°, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

3 февраля в большинстве областей умеренный мокрый снег и дождь, на дорогах западных, северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ночью на северо-востоке и востоке страны 1-6° мороза, днем на Правобережье 1-6° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ночью 0°...+2°, снег с переходом в дождь, днем +3°...+5°, дождь, ветер юго-восточный 7-12 м/с. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

Темы: погода
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