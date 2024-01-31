По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В усіх областях України 31 січня через зліт російського винищувача МіГ-31К та загрозу застосування балістичного озброєння вдруге за день оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Дослівно: "Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".
Деталі: Повітряники закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
О 16.41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози через зліт МіГ-31К.
О 16.43 повітряники попередили про активності ворожої тактичної авіації на сході та північному сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 16.56 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
О 17.14 був даний відбій загрози застосування балістичного озброєння.