По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Во всех областях Украины 31 января из-за взлета российского истребителя МиГ-31К и угрозы применения баллистического вооружения второй раз за день объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Реклама:

Детали: Воздушники призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В 16.41 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы из-за взлета МиГ-31К.

В 16.43 воздушники предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

ВИДЕО ДНЯ

В 16.56 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В 17.14 был дан отбой угрозы применения баллистического вооружения.