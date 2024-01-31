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ЗМІ: Лідери ЄС пропонують щорічні дебати про 50 млрд євро Україні, щоб обійти Орбана

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 15:23
ЗМІ: Лідери ЄС пропонують щорічні дебати про 50 млрд євро Україні, щоб обійти Орбана
Фото: Getty Images

Лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затверджені виділення коштів.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на проєкт висновків саміту

Деталі: В останній версії проєкту висновків саміту 1 лютого, з якою ознайомилось агентство, лідери ЄС заявляють, що вони могли б проводити щорічні дебати щодо того, як гроші ЄС витрачаються Україною, на основі звітів Європейської комісії.

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Це не дасть Угорщині права накласти вето на виділення грошей, але вона зможе висловити свої занепокоєння, пояснило агентство.

"Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії проти України", – йдеться в проєкті.

Як зазначає агентство, наразі незрозуміло, чи погодиться Угорщина на таку пропозицію, оскільки Будапешт не лише вимагає можливості щорічно накладати вето на гроші для України, а й не бажає брати участь у підвищенні витрат на обслуговування спільних запозичень ЄС для фонду відновлення.

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Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто по суті це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

ЗМІ повідомили, що країни ЄС не погоджуються з висунутими Орбаном умовами.

Теми: ЄСОрбан
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