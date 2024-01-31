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СМИ: Лидеры ЕС предлагают ежегодные дебаты о 50 млрд евро Украине, чтобы обойти Орбана

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 15:23
СМИ: Лидеры ЕС предлагают ежегодные дебаты о 50 млрд евро Украине, чтобы обойти Орбана
Фото: Getty Images

Лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на проект выводов саммита

Детали: В последней версии проекта выводов саммита 1 февраля, с которой ознакомилось агентство, лидеры ЕС заявляют, что они могли бы проводить ежегодные дебаты о том, как деньги ЕС расходуются Украиной, на основе отчетов Европейской комиссии.

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Это не даст Венгрии права наложить вето на выделение денег, но она сможет выразить свои опасения, пояснило агентство.

"Европейский Совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций относительно подхода ЕС к ситуации, сложившейся в результате агрессивной войны России против Украины", – говорится в проекте.

Как отмечает агентство, пока непонятно, согласится ли Венгрия на такое предложение, поскольку Будапешт не только требует возможности ежегодно накладывать вето на деньги для Украины, но и не желает участвовать в повышении расходов на обслуживание совместных заимствований ЕС для фонда восстановления.

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Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

СМИ сообщили, что страны ЕС не согласны с выдвинутыми Орбаном условиями.

Темы: ЕСОрбан
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