Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авіатроща в Броварах: чоловік вкрав картку загиблого пілота і отримав доступ до його рахунків

Валентина РоманенкоСереда, 31 січня 2024, 15:45
Авіатроща в Броварах: чоловік вкрав картку загиблого пілота і отримав доступ до його рахунків
фото прокуратури

Мешканцю Київщини оголосили підозру в крадіжці банківської картки загиблого члена екіпажу гелікоптера, який зазнав катастрофи в Броварах у січні 2023 року, коли загинуло керівництво МВС.

Джерело: Київська обласна прокуратураполіція Київської області

Деталі: За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

Реклама:

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. За даними поліції, підозрюваний розрахувався викраденою карткою 14 разів. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

Поліцейські провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.

ВІДЕО ДНЯ

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

До суду наразі скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Теми: Броварипрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Бровари
Річниця авіатрощі в Броварах: сторони вивчають 163 томи справи
Вулицю Сурикова на Монастирського: киянам пропонують нове голосування
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинули керівники МВС
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: