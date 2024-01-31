Авіатроща в Броварах: чоловік вкрав картку загиблого пілота і отримав доступ до його рахунків

Мешканцю Київщини оголосили підозру в крадіжці банківської картки загиблого члена екіпажу гелікоптера, який зазнав катастрофи в Броварах у січні 2023 року, коли загинуло керівництво МВС.

Джерело: Київська обласна прокуратура, поліція Київської області

Деталі: За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

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За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. За даними поліції, підозрюваний розрахувався викраденою карткою 14 разів. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

Поліцейські провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.

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Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

До суду наразі скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.