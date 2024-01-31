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Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего пилота и получил доступ к его счетам

Валентина РоманенкоСреда, 31 января 2024, 15:45
Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего пилота и получил доступ к его счетам
фото прокуратуры

Жителю Киевской области объявили подозрение в краже банковской карты погибшего члена экипажа вертолета, который потерпел катастрофу в Броварах в январе 2023 года, когда погибло руководство МВД.

Источник: Киевская областная прокуратура, полиция Киевщины

Детали: По данным следствия, в январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах, подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, которые оказывали помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской карточкой одного из погибших членов экипажа.

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С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. По данным полиции, подозреваемый рассчитался похищенной карточкой 14 раз. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счетов стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в милицию.

Полицейские провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний уроженец Днепропетровской области.

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Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывали на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

В суд сейчас направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Темы: Броварыпрокуратура
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