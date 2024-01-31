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США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 15:58
США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги
фото Міноборони

Сполучені Штати та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Міністерства оборони України після зустрічі у Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону

Деталі: Метою меморандуму про взаєморозуміння називають посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

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Серед іншого, він передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
  • проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співпраці.

З українського боку меморандум підписав головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Також у рамках зустрічі зі Сторчем міністр оборони України Рустем Умєров розповів йому про запровадження у МОУ системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобігання корупції у сфері закупівель, інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

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Умєров висловив впевненість, що всі наглядові механізми мають належним чином запрацювати до кінця квітня. 

Що передувало: 

Теми: СШАдопомога Україні
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