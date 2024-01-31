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США и Украина подписали меморандум по контролю за использованием помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 15:58
США и Украина подписали меморандум по контролю за использованием помощи
фото Минобороны

Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум по контролю за использованием международной помощи, предоставленной Украине.

Источик: как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве обороны Украины после встречи в Киеве с должностными лицами Офиса генерального инспектора Пентагона.

Детали: Целью меморандума о взаимопонимании называют усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

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Среди прочего, он предусматривает:

  • обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, что влияет или касается помощи по безопасности, которую США предоставляют Украине;
  • проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;
  • создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции сторон;
  • проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества.

С украинской стороны меморандум подписал главный инспектор Министерства обороны Украины адмирал Игорь Воронченко, с американской – генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Также в рамках встречи со Сторчем министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал ему о введении в МОУ системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращению коррупции в сфере закупок, инструментов демократического контроля в сфере обороны.

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Умеров выразил уверенность, что все надзорные механизмы должны должным образом заработать до конца апреля.

Что предшествовало: 

Темы: СШАпомощь Украине
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