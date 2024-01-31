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СБУ: клірик УПЦ МП на Закарпатті скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон

Олександр ШумілінСереда, 31 січня 2024, 16:22
СБУ: клірик УПЦ МП на Закарпатті скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що на Закарпатті клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

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За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування".

Деталі: Як стверджує слідство, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

"Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи "Шлях". Після цього ухилянтів "підсаджували" на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон", - йдеться у повідомленні.

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Теми: СБУрелігія
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