СБУ: клірик УПЦ МП на Закарпатті скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон

Служба безпеки України повідомила, що на Закарпатті клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

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За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування".

Деталі: Як стверджує слідство, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

"Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи "Шлях". Після цього ухилянтів "підсаджували" на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон", - йдеться у повідомленні.