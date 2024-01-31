СБУ: клирик УПЦ МП на Закарпатье воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу

Служба безопасности Украины сообщила, что на Закарпатье клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Разоблачены три дельца, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС как водителей международных пассажирских рейсов.

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По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), который воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу. Сейчас он в Украине, по данному факту продолжается расследование".

Детали: Как утверждает следствие, сделку организовали двое совладельцев местной автотранспортной компании и их сообщник - житель Хустского района.

"Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу", - говорится в сообщении.