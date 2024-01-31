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СБУ: клирик УПЦ МП на Закарпатье воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу

Александр ШумилинСреда, 31 января 2024, 16:22
СБУ: клирик УПЦ МП на Закарпатье воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что на Закарпатье клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Разоблачены три дельца, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС как водителей международных пассажирских рейсов.

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По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), который воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу. Сейчас он в Украине, по данному факту продолжается расследование".

Детали: Как утверждает следствие, сделку организовали двое совладельцев местной автотранспортной компании и их сообщник - житель Хустского района.

"Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу", - говорится в сообщении.

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Темы: СБУрелигия
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