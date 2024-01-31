Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 17:44
Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму
Фото: Getty Images

Міжнародний суд ООН у середу виголошує фінальне рішення по суті у так званій "Великій справі" України проти Росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Реклама:

У рішенні Міжнародного суду, яке зачитала президентка Суду Джоан Доног’ю, Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей – №9. Суд заявив, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.

Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону.

ВІДЕО ДНЯ

Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про суть позову читайте у статті Суд ООН виніс перше рішення проти Кремля.

"Європейська правда" також готує детальний матеріал про цей позов.

Теми: ООНсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ООН
Суд ООН визнав РФ державою-порушницею щодо освіти в Криму, відхилив більшість звинувачень
Що таке гендерно зумовлене насильство та які його масштаби? Говоримо з представницею ООН Жінки в Україні
Міжнародний суд заборонив Ізраїлю чинити геноцид у Секторі Гази
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: