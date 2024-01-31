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Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины к РФ по финансированию терроризма

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 17:44
Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины к РФ по финансированию терроризма
Фото: Getty Images

Международный суд ООН в среду оглашает финальное решение по существу в так называемом "Большом деле" Украины против России, которое включало обвинения в финансировании терроризма.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Иск был подан о нарушении Россией двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.

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В решении Международного суда, которое зачитала президент Суда Джоан Донохью, Суд признал Россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по одной из статей - №9. Суд заявил, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.

Впрочем, Суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ.

Ключевой проблемой стало то, что Суд выбрал консервативный подход к трактовке Конвенции и решил, что финансирование терроризма в понимании Конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия; таким образом, к примеру, поставки "Бука" не подпадают под этот запрет.

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Впрочем, в итоге это означает, что Международный суд частично признал Россию виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

О сути иска читайте в статье Суд ООН вынес первое решение против Кремля.

"Европейская правда" также готовит подробный материал об этом иске.

Темы: ООНсуд
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