Нардепу Маріковському повідомили про підозру: задекларував чужу криптовалюту

Народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському повідомили про про підозру через недостовірні відомості у декларації за 2020 рік - нардеп задекларував чужий криптогаманець з 24 млн грн.

Джерело: НАБУ, поінформований співрозмовник УП у антикорупційних правоохоронних органах

Деталі: Офіційно у правоохоронних органах не повідомляють імені нардепа, проте за словами джерела УП, йдеться про Маріковського.

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За даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

Дослівно: "НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб’єкта декларування".

Деталі: У НАБУ додали, що розслідуванню сприяла співпраця з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.

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Крім того в НАБУ подякували посольству США та партнерам за навчання детективів передовим методикам крипторозслідувань.