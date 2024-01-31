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Нардепу Мариковскому сообщили о подозрении: задекларировал чужую криптовалюту

Алена МазуренкоСреда, 31 января 2024, 18:07
Нардепу Мариковскому сообщили о подозрении: задекларировал чужую криптовалюту
Александр Мариковский, фото: Facebook нардепа

Народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому сообщили о подозрении из-за недостоверных сведений в декларации за 2020 год - нардеп задекларировал чужой криптокошелек с 24 млн грн.

Источник: НАБУ, информированный собеседник УП в антикоррупционных правоохранительных органах

Детали: Официально в правоохранительных органах не сообщают имени нардепа, однако по словам источника УП, речь идет о Мариковском.

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По данным следствия, в 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

Дословно: "НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, которые не имеют никакого отношения к субъекту декларирования".

Детали: В НАБУ добавили, что расследованию способствовало сотрудничество с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

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Кроме того, в НАБУ поблагодарили посольство США и партнеров за обучение детективов передовым методикам крипторасследований.

Темы: НАБУкриптовалютаВерховная Рададекларации
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