Боррель визнав, що до березня ЄС поставить Україні 500 тисяч снарядів, а не обіцяний мільйон
Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.
Джерело: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, "Європейська правда"
Пряма мова: "Від минулого березня до сьогодні, до початку цього року ми поставили 330 тисяч боєприпасів. Отже ми маємо третину мети, головним чином це снаряди, взяті з наявних запасів.
...До березня я очікую, що ця цифра зросте на понад 200 тисяч, таким чином досягнувши 524тисяч. Це буде більше половини від мети".
Деталі: Він наголосив, що робота перебуває в постійному процесі
"Європейська оборонна машина працює і до кінця року плановані постачання перевищать мільйон снарядів. Ситуація з постачаннями буде покращуватися у найближчі місяці", – заявив він.
Боррель також додав, що з початку повномасштабної війни проти України європейські виробничі потужності зросли на 40%: "Сьогодні європейські виробничі потужності для боєприпасів складають мільйон снарядів на рік. Але до кінця року ця цифра складе 1,4 млн снарядів".
Що передувало:
- Раніше естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів – однак пізніше, ніж планували торік.
- На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.
- За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.
- На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.