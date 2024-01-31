Боррель визнав, що до березня ЄС поставить Україні 500 тисяч снарядів, а не обіцяний мільйон

Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.

Джерело: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, "Європейська правда"

Пряма мова: "Від минулого березня до сьогодні, до початку цього року ми поставили 330 тисяч боєприпасів. Отже ми маємо третину мети, головним чином це снаряди, взяті з наявних запасів.

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...До березня я очікую, що ця цифра зросте на понад 200 тисяч, таким чином досягнувши 524тисяч. Це буде більше половини від мети".

Деталі: Він наголосив, що робота перебуває в постійному процесі

"Європейська оборонна машина працює і до кінця року плановані постачання перевищать мільйон снарядів. Ситуація з постачаннями буде покращуватися у найближчі місяці", – заявив він.

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Боррель також додав, що з початку повномасштабної війни проти України європейські виробничі потужності зросли на 40%: "Сьогодні європейські виробничі потужності для боєприпасів складають мільйон снарядів на рік. Але до кінця року ця цифра складе 1,4 млн снарядів".

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